'Наші садівники ретельно виполюють 'бур’яни': бійці 45 ОАБр показали відео знищення російських 'Гвоздик'

Українські захисники ліквідували дві ворожі самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика". Це сталося на східному напрямку фронту.

Вдалими влучаннями по російській військовій техніці відзначилися бійці 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України. Відео своєї роботи вони опублікували у соцмережах.

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Так, судячи з кадрів, російські САУ окупанти приховали у посадці дерев між полями. Проте від аеророзвідників цього приховати було неможливим. Вони передали координати артилеристам, які "викосили" російські "Гвоздики".

"Знищення двох "Гвоздик" на східному напрямку під чарівні звуки арфи. Ходити до чужого саду з букетом із двох гвоздик погана прикмета. Хоча б тому, що вийде дуже красиве відео, яке хочеться переглядати знову і знову. Наші садівники ретельно виполюють заблукалі бур’яни та інші шкідливі рослини", – прокоментували ці кадри бійці 45 ОАБр.

Довідково: САУ "Гвоздика" — радянська 122-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі МТ-ЛБ, яка призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.

Корпус САУ виготовлений із сталевих листів. Протикульове бронювання "Гвоздики" може витримати 7,62-мм гвинтову кулю Б-32 з відстані 300 м.

Дальність стрілянини варіюється від 4070 м до 15200 м.

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