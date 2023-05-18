Знайшли відповідь на багатовікову таємницю: Вчені нарешті з'ясували як виглядали перші тварини

Дослідники недавно знайшли відповідь на давню загадку про першу багатоклітинну тварину на Землі, виявивши, що гребінчасті медузи (ктенофори) перевершують губки як найстаріші живі організми, хоча вони виглядають як далекі родичі справжніх медуз. Це нове відкриття показує, що еволюція не завжди прямує до більшої складності. Дослідження було опубліковано в Nature.

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Губки (Porifera) вважалися претендентами на роль "перших" організмів через свою простоту будови, включаючи відсутність нервової системи. Проте, генетичні дослідження показали, що гребінчасті медузи є більшими претендентами на цю роль, попри те, що вони мають більш складну нервову систему.

За допомогою порівняння генетичних послідовностей у геномах різних організмів, дослідники виявили високу подібність між губками та більш сучасними тваринами, що свідчить про подібний еволюційний шлях. Однак у гребінчастих медуз були виявлені відмінності, які свідчать про їх відокремлення до подальших еволюційних подій.

Ці відкриття підтверджують, що спочатку гребінці розгалужувалися, а потім з'явилися губки, передаючи свою нову хромосомну структуру нащадкам. Нові методи дослідження, розроблені командою, допоможуть вивчити інші еволюційні таємниці у межах глибини часу.

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