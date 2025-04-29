Справжнє літнє тепло: прогноз погоди в Україні на 30 квітня

Заморозки, які останні дні тримали Україну в очікуванні, вже найближчої ночі поступово відступлять. Температура повітря підвищиться до +6…+10 градусів, а найпрохолодніше буде на півострові Крим — близько +2…+5.

У середу вдень в Україну прийде справжнє весняне потепління — температура сягатиме +17…+22 градусів. У західних та східних областях можливі дощі, натомість центр, північ і південь країни залишатимуться переважно сухими. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Київ зустріне кінець квітня по-весняному тепло: вдень повітря прогріється до +18…+19 градусів, опадів не передбачається. Ніч обіцяє бути свіжою — близько +7…+9 градусів, але заморозків синоптики вже не прогнозують.

Раніше ми розповідали, що синоптики попередили, коли в Україні різко зміниться погода.

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