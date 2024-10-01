Справжні звірі на дорозі: ТОП-10 найпотужніших німецьких кросоверів
Коли мова заходить про найпотужніші автомобілі Європи, першими на думку спадають німецькі бренди. Porsche, Mercedes-Benz, Audi, BMW, а подекуди й Volkswagen радують автолюбителів по всьому світу своїм стильним дизайном та продуктивністю.
Фахівці з TopSpeed провели аналіз ринку і виділили найпотужніші німецькі кросовери на даний момент. У цей список увійшли десять топових моделей, які відзначаються великою кількістю кінських сил, динамікою розгону та максимальною швидкістю.
10. Porsche Macan GTS
Потужність: 434 кінські сили
Розгін до 100 км/год: 4,3 секунди
Максимальна швидкість: 272 км/год
9. Porsche Cayenne GTS
Потужність: 493 кінські сили
Розгін до 100 км/год: 4,2 секунди
Максимальна швидкість: 269 км/год
8. Mercedes-AMG GLS-Class
Потужність: 603 кінські сили
Розгін до 100 км/год: 4,1 секунди
Максимальна швидкість: 280 км/год
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7. BMW XB7 Alpina
Потужність: 631 кінська сила
Розгін до 100 км/год: 4,1 секунди
Максимальна швидкість: 290 км/год
6. BMW XM
Потужність: 644 кінські сили
Розгін до 100 км/год: 4,1 секунди
Максимальна швидкість: 270 км/год
5. Audi SQ7
Потужність: 500 кінських сил
Розгін до 100 км/год: 4,0 секунди
Максимальна швидкість: 249 км/год
4. BMW X3 M
Потужність: 503 кінські сили
Розгін до 100 км/год: 3,9 секунди
Максимальна швидкість: 285 км/год
3. Audi RS Q8
Потужність: 591 кінська сила
Розгін до 100 км/год: 3,7 секунди
Максимальна швидкість: 306 км/год
2. Mercedes-AMG GLE63 S
Потужність: 603 кінські сили
Розгін до 100 км/год: 3,7 секунди
Максимальна швидкість: 249 км/год
1. BMW X5 M
Потужність: 617 кінських сил
Розгін до 100 км/год: 3,7 секунди
Максимальна швидкість: 285 км/год.
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