Наступ захлинувся: на Авдіївському напрямку ворог втратив за добу 12 танків і 8 БМП (фото та відео)

російські бойовики за добу втратили 12 танків та 8 бойових машин піхоти (БМП) під час спроби штурму в районі села Тоненьке Донецької області.

Як повідомив OSINT-аналітик, воїн підрозділу аеророзвідки морської піхоти України у соцмережі Х (Twitter), під час спроби штурму в районі населеного пункту Тоненьке, яке розташоване в районі Авдіївки, 30 березня окупанти залучили 36 танків та 12 бойових машин піхоти.

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Спроба штурму росіян була припинена бійцями Сил оборони України. Ворог втратив 12 танків і 8 бойових машин піхоти.

Танки належали 6-му полку 90-ї танкової дивізії.

Раніше епічним відео про роботу FPV-дронів поділилися бійці 12-ї бригади "Азов". Рекомендуємо для перегляду: окупанти намагалися вкрасти танк Leopard і жорстоко поплатилися.

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