Нацбанк з 1 серпня змінить правила поповнення готівкою платіжних карток

Національний банк України (НБУ) оголосив про впровадження нових вимог щодо поповнення карток готівкою через термінали.

Згідно з постановами № 90 та № 89 Нацбанку, починаючи з 1 серпня 2023 року, платники, які вносять готівку через термінали, повинні будуть вказувати свій номер мобільного телефону, пише "Економічна правда".

Зміни стосуються квитанцій, які формуються під час здійснення операцій з внесення готівки за допомогою платіжних пристроїв, зокрема терміналів. Платіжні квитанції повинні містити номер мобільного телефону платника. Це дозволить забезпечити більшу безпеку та контроль над операціями.

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Щоб здійснити внесення грошей на рахунок, платник повинен буде ввести свій номер мобільного телефону на екрані термінала. Після цього на вказаний номер буде надіслано одноразовий пароль або здійснено телефонний дзвінок з одноразовим паролем. Платник повинен буде ввести цей пароль на екрані термінала для підтвердження операції. Після завершення операції платник отримає квитанцію.

Важливо зазначити, що зміни стосуються лише операцій з внесення готівки через термінали. Інші популярні платежі, такі як сплата комунальних платежів, оплата проїзду та інші, не потребуватимуть вказання номера мобільного телефону.

Національний банк України пояснив, що ці зміни мають на меті покращити безпеку та контроль за готівковими операціями через термінали. Вони сприятимуть боротьбі зі зловживаннями та запобігатимуть випадкам шахрайства.

Очікується, що впровадження нових вимог Нацбанку з поповнення карток готівкою через термінали з 1 серпня 2023 року покращить безпеку та ефективність платіжних операцій, забезпечуючи більший контроль та захист інтересів платників.

Нагадаємо, дещо раніше три українські банки ухвалили рішення відмовитися від російської мови у своїх додатках. Також російську прибрали із сайтів фінустанов.

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