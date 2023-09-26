Нацгвардійці ефектно ліквідували російську САУ 'Гіацинт-С' (відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці Національної гвардії ліквідували російську самохідну артилерійську установку "Гіацинт-С".

Удару завдали за допомогою безпілотника. Про це повідомили на сторінці МВС у Facebook.

"Декілька секунд – і російська САУ 2С5 "Гіацинт-С" перетворилася на купку металобрухту. Жодної магії, лише спритність та кмітливість аеророзвідників з 27-ої бригади Національної гвардії України", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Харківщині прикордонники знищили піхоту окупантів (відео)

На відео спершу показані кадри російської пропаганди, де розповідається про САУ. На наступних кадрах видно ефектне знищення військової техніки окупантів.

Точний час та місце ліквідації САУ "Гіацинт-С" не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у Херсонській області ліквідовано штаб російської окупаційної армії. Сили оборони завдяки коригуванню СБУ вдарили з HIMARS по командному пункту російських офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!