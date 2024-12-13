Нацгвардійці підірвали будівлю з російськими військовими у Торецьку

Бійці 4-го окремого загону Центру спеціального призначення Національної гвардії України підірвали будівлю з росіянами у Торецьку Донецької області.

Спецпризначенці Нацгвардії підірвали будівлю з росіянами. Виявши скупчення особового складу ворога, вони здійснили раптовий штурм та заклали вибухівку. Про це командувач Нацгвардії бригадний генерал Олександр Півненко повідомив у Телеграмі.

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Бійці Нацгвардії за добу знищили по лінії фронту два танки, три одиниці бронетехніки, шість автомобілів і дві артилерійські системи.

Нагадаємо, армія рф атакувала Тернопіль.

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