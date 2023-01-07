Нацгвардія на українському БТР-3 обстріляла окупантів: основні характеристики машини та відео

Нацгвардія використовує український БТР-3, створений Харківським конструкторським бюро, у війні проти росіян

Бійці Національної гвардії насипали російським ворогам трохи "куті" на Різдво. Для цього використали український бронетранспортер БТР-3.

Цю машину створило Харківське конструкторське бюро. UAportal розповідає про основні характеристики БТР-3 та показує відео роботи.

Що відомо про український БТР-3

БТР-3 – український бронетранспортер з колісною формулою 8×8. Озброєний бойовим модулем БМ-3М "Штурм" з автоматичною гарматою калібру 30-мм.

Бронетранспортер почали розробляти у 2000 році на замовлення компанії з ОАЕ, у 2015 році прийнятий на забезпечення Збройних сил України.

Характеристики:

Вага – 16,5-18 т.

Довжина – 7,85 м.

Ширина – 2,9 м.

Висота – 2,8 м.

Екіпаж – 2 чол.

Десант – 10 чол.

Головне озброєння: бойовий модуль БМ-3М "Штурм", гармата 30 мм ЗТМ-1.

Другорядне озброєння (бойовий модуль БМ-3М "Штурм"):

дві ПУ ПТРК "Бар'єр",

30-мм автоматичний гранатомет КБА-117, спарений з гарматою кулемет КТ-7,62.

Силове відділення бронетранспортера складається з дизельного двигуна Deutz BF6M1015 потужністю 326 к.с., з'єднаного з автоматичною трансмісією Allison MD3066. Підвіска – 8×8.

На замовлення машина може комплектуватись також двигуном компанії Mercedes-Benz.

Запас ходу – 600 км. Швидкість на шосе – 100 км/год, на плаву – 9-10 км/год, на плаву назад – до 1,5 км/год.

БТР-3Е1 - Український бронетранспортер БТР-3

Як стало зрозуміло, український бронетранспортер – плаваюча машина. На плаву приводиться в рух одним водометним рушієм, встановленим в кормовій частині корпусу.

Для того, щоб приготувати машину до подолання водної перешкоди, водій, не виходячи з машини, піднімає водовідбивний щиток і включає дренажні насоси.

У десантному відділенні розміщуються шість піхотинців, які заходять в машину і виходять з неї через двері з кожної сторони корпуса. Нижня частина дверей опускається вниз і формує сходинку, а верхня частина відкривається в бік по ходу руху машини. На даху також є люки. Вогневі гнізда з приладами спостереження встановлені по бортах і спереду машини.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Франція передасть Україні багатоцільові бронетранспортери ACMAT Bastion. На що здатна "французька міць", читайте у нашому матеріалі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!