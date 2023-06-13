Натуральний та безпечний: як зробити крем від сонця в домашніх умовах

Як зробити натуральний захисний крем від сонця в домашніх умовах

Цей домашній сонцезахисний крем є натуральним і не містить шкідливих речовин. Він зволожує шкіру та надає захист від сонця завдяки присутності оксиду цинку з натуральним SPF. Оксид цинку використовується в багатьох косметичних продуктах і є основним інгредієнтом для приготування натуральних сонцезахисних кремів.

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Оксид цинку має властивості сприяти загоєнню шкіри та створювати бар'єр, який не пропускає воду. В поєднанні з вологозберігаючими маслом ши і кокосовим маслом, він утворює сонцезахисний крем, що перевершує інші продукти такого типу.

Рівень SPF в домашньому сонцезахисному кремі може варіюватися, але зазвичай оксид цинку повинен становити 20% від загального складу. Якщо у вас світла шкіра, рекомендується додатково використовувати близько однієї столової ложки крему, щоб підвищити рівень захисту від сонця.

Цей рецепт надає захист на рівні SPF близько 20, що означає захист від близько 93% сонячних променів.

Важливо відзначити, що помірний вплив сонця відіграє важливу та корисну роль у синтезі вітаміну D на шкірі. Тому розумне використання сонячних променів є корисним для організму.

Інгредієнти для приготування цього крему можна знайти в Інтернеті і придбати у відповідних магазинах. Рекомендується зберігати його в прохолодному та сухому місці.

Нагадуємо, що використання сонцезахисних кремів є важливим для захисту шкіри. На пляжі рекомендується наносити крем щогодини для забезпечення ефективного захисту.

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Отже, ось рецепт для виготовлення домашнього водостійкого сонцезахисного крему:

Розтопіть на пароварці кокосове масло, масло ши та бджолиний віск. Бджолиний віск додає крему додаткової водостійкості. Додайте ефірне масло та оксид цинку до розтопленої суміші. Обережно замішайте, уникаючи вдихання оксиду цинку. Перелийте отриману рідину в невелику банку і надійно закрийте кришкою. Залиште в сухому прохолодному місці протягом щонайменше 2 годин, щоб крем загустив.

За цим рецептом ви отримаєте близько 150-170 мл домашнього сонцезахисного крему. Нагадуємо, що регулярне застосування сонцезахисного крему є важливим для підтримання здоров'я та захисту шкіри від шкідливих сонячних променів.

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