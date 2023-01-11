Нависла велика загроза, будуть прильоти: екстрасенс назвав міста України, по яких Росія може вдарити ракетами

Росія не припинить ракетних ударів по Україні, нова масована атака може бути вже цього тижня – до 15 січня. Проте за всі свої дії країні-агресорові доведеться відповідати.

Про це заявив екстрасенс та таролог Роман Шептицький. За його словами, окупанти накопичують ракети і можуть незабаром атакувати Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одесу, Полтаву, Черкаси, Київ та Чернівці. Небезпека нависне і над областями.

Шептицький уточнив, що для Черкас може бути небезпечною дата 11 січня, для Полтави – 11-12 січня. Проте за кожен приліт по Україні буде приліт по Росії.

Екстрасенс наголосив, що ЗСУ продовжать знищувати ворожі бази в окупованому Криму, на півострові буде дуже неспокійно. Також очікуються дії для звільнення окупованої частини Запорізької області та Донбасу.

У свою чергу, екстрасенс Людмила Хомутовська заявила, що Україну спробують підштовхнути до заморозки війни у березні 2023 року. Будуть спроби в добровільно-примусовому порядку посадити представників Києва та Москви за стіл переговорів. Імовірна, зокрема особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.