Відстрочки від мобілізації діють лише до 9 листопада: роз'яснення ТЦК

Після вступу в силу нового указу президента, який продовжує воєнний стан і мобілізацію, військовозобов’язані чоловіки зобов’язані повторно оформити відстрочку від призову. Це означає, що попередньо надані відстрочки будуть дійсні лише до 9 листопада.

Цю інформацію озвучив під час брифінгу речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, повідомляє "Суспільне".

Він зазначає, що відстрочка від призову під час мобілізації може надаватися до 90 днів, але автоматичне продовження цього терміну після подовження мобілізації не відбувається.

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"Для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, військовозобов'язаний подає на розгляд комісії заяву в паперовій або електронній формі, зокрема через додаток "Резерв+". У разі продовження строку мобілізації, перевірка підстав на відстрочку здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників та резервістів", – додав представник ТЦК.

Якщо перевірка через реєстр неможлива, ТЦК та СП інформує особу про потребу надати необхідні документи.

У випадку, якщо комісія приймає рішення про відмову в наданні відстрочки, військовозобов'язану особу відправляють на медичний огляд для оцінки придатності до служби в армії.

"Відстрочка – це в першу чергу в інтересах військовозобов'язаного", – підкреслив Роман Істомін.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, яка категорія студентів може втратити відстрочку у вересні.

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