Накличете на себе біду: які речі не можна робити перед сном

Наші предки розглядали вечір як особливий період дня. Особлива увага була приділена часу, коли людина готувалася до сну. Про це повідомляє Pixel Inform.

Згідно з переконаннями, перед сном варто було утриматися від певних дій. Якщо все ж ви вирішили порушити заборони, то наслідки могли бути досить серйозними. Отже, яких дій краще уникати перед настанням ночі?

Перерахунок грошей

Багато людей бажають ввечері переконатися, що їхні фінанси в порядку. Однак, вірною вважається думка, що вечірній перерахунок грошей може принести нещасливі наслідки. Тому краще відкласти цю справу на ранок або день.

Повернення боргів

Якщо раптом ви згадали, що винні сусідові гроші, не поспішайте повертати їх, якщо плануєте лягти спати. Найкраще зробити це вранці. В іншому випадку, згідно з прикметами, ви ризикуєте знову стати боржником.

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Прибирання та миття підлоги

Іноді господиням хочеться прибрати квартиру ввечері, коли важливі справи вже виконані. Проте прибирання краще проводити вдень, коли є достатньо світла. Це допоможе уникнути неприємностей.

Виносити сміття

Не рекомендується викидати сміття ввечері. Вважається, що це може призвести до винесення з дому позитивної енергії. Щоб зберегти фінансове щастя та мир у сім'ї, краще викинути сміття вранці.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети пророкують біду.

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