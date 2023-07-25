Накличете на себе біду: чому не можна святкувати своє день народження заздалегідь

Святкування дня народження є особливою та радісною подією в житті кожної людини, яке зазвичай відзначається в колі найближчих та рідних, приносячи з собою безліч подарунків та привітань. Проте, є прикмети та забобони, які вказують, що святкувати день народження заздалегідь може призвести до неприємних наслідків та проблем у майбутньому.

Згідно з езотеричними уявленнями, за кілька днів перед днем народження енергетика іменинника починає змінюватися, а людина переживає своєрідне очищення від негативних емоцій та досвіду, щоб розпочати новий рік "з чистого аркуша". Святкування в цей період може завдати шкоди, перешкоджаючи повному очищенню і відновленню енергетики, а проблеми можуть переслідувати людину протягом наступного року.

Також вважається, що в день народження людина отримує особливий заряд енергії від вищих сил, який мотивує її на нові звершення та досягнення. Якщо святкування відбувається заздалегідь, цей особливий подарунок може бути втраченим, і іменинник буде відчувати втому та втрату енергії протягом наступного року.

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Ще одна прикмета підказує, що святкувати день народження передчасно - це "гра з долею", оскільки таким чином іменинник може впливати на момент свого народження, викликаючи негативні наслідки.

Але є вихід із цієї ситуації. Якщо обставини вимагають святкування дня народження заздалегідь, тоді можна піти до церкви і попросити дозвіл від вищих сил. Вважається, що таким чином іменинник може уберегти себе від негараздів та проблем у майбутньому.

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