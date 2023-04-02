Чому не можна відзначати 40 День Народження: прикмети та забобони

Чому у 40 років не святкують День Народження

Ювілейні дні народження викликають різні асоціації у різних культурах. У більшості країн святкування сорокового дня народження вважається важливою подією. Проте, у деяких культурах існує повір'я про те, що це свято може призвести до неприємностей.

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Наприклад, в Біблії згадується, що число 40 асоціюється зі стражданнями та злом. В християнській традиції, на 40-й день після смерті людини відбувається поминальний обряд, коли душа покійного з'являється перед Богом в третій та останній раз, і Бог вирішує, куди відправити її. Тому цього дня заведено поминати покійного.

У Китаї, Японії та Кореї число 4 асоціюється зі смертю та небезпекою. У цих країнах не можна знайти номери квартир, будинків або ліфтів з цифрою 4, а на громадському транспорті також відсутні маршрути з таким номером.

Крім того, у багатьох культурах 40-річний вік пов'язаний з певними психологічними аспектами. Рубіж в 40 років вважається переходом до зрілості, коли організм повільніше відновлюється після захворювань і навантажень, а фізична форма погіршується. Оскільки середня тривалість життя становить приблизно 70-80 років, то п'ятий десяток змушує замислитися про те, що половина шляху вже пройдена. Згідно з дослідженнями, період з 40 до 50 років вважається найнещасливішим в житті людини.

Деякі люди вважають, що святкування цього ювілею може пришвидшити процес старіння та привести до важких наслідків. Інші ж стверджують, що подарунки, піднесені на сорокаріччя, мають негативну енергетику. Проте насправді це лише міфи.

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Хоча святкування ювілею може стати гарною нагодою для зібрання друзів та родичів, не варто вірити у забобони та прикмети. На жаль, ці вірування можуть викликати негативний вплив на психологічний стан людини та зменшити задоволення від свята.

Якщо ви все ж хочете уникнути негативного впливу забобонів, є кілька способів відзначити свій ювілей без ризикування. Наприклад, ви можете святкувати останній день своїх 39 років або перший день сорокового року. Це може допомогти вам уникнути впливу негативної енергії.

Ще один варіант – влаштувати свято в колі найближчих людей, або замість розкішного застілля, витратити гроші на виконання заповітного бажання. Це може стати великим подарунком для вас та додати позитивних емоцій до вашого ювілейного дня.

Отже, не слід вірити у міфи та прикмети щодо святкування 40-річчя, а краще відзначити цю дату способом, який найбільше вам підходить.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей.

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