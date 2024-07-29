Названо ТОП-10 автомобілів з найменшою витратою палива

Сьогодні при покупці авто українці часто звертають особливу увагу на витрати пального, оскільки ціни на нього безупинно зростають, змушуючи водіїв уважно стежити за своїми витратами на заправці. Через це автомобілі, які використовують менше палива, стають все більш популярними. Проте реальне споживання пального конкретної моделі часто залишається невідомим до особистого тестування.

Фахівці з WhatCar провели власне дослідження, випробувавши численні моделі автомобілів з найменшим заявленим споживанням пального. В результаті вони опублікували рейтинг найбільш економічних автомобілів, що доступні на ринку.

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1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Заявлена витрата палива: 4.5 л/100 км

Реальна витрата: 3.9 л/100 км

Місто: 2.7 л/100 км

Траса: 5.2 л/100 км

Замістя: 3.3 л/100 км

2. Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Заявлена витрата палива: 4.1 л/100 км

Реальна витрата: 3.9 л/100 км

Місто: 2.9 л/100 км

Траса: 5.0 л/100 км

Замістя: 3.8 л/100 км

3. Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid

Заявлена витрата палива: 4.2 л/100 км

Реальна витрата: 3.9 л/100 км

Місто: 4.6 л/100 км

Траса: 4.4 л/100 км

Замістя: 3.1 л/100 км

4. Seat Ibiza 1.0 TSI 95

Заявлена витрата палива: 5.1 л/100 км

Реальна витрата: 4.3 л/100 км

Місто: 5.2 л/100 км

Траса: 4.8 л/100 км

Замістя: 3.4 л/100 км

5. Toyota Aygo X 1.0 Petrol

Заявлена витрата палива: 4.8 л/100 км

Реальна витрата: 4.3 л/100 км

Місто: 5.5 л/100 км

Траса: 4.8 л/100 км

Замістя: 3.5 л/100 км

6. Audi A4 35 TDI

Заявлена витрата палива: 5.3 л/100 км

Реальна витрата: 4.5 л/100 км

Місто: 5.2 л/100 км

Траса: 5.1 л/100 км

Замістя: 3.5 л/100 км

7. Mazda 2 e-Skyactiv-G 115

Заявлена витрата палива: 5.0 л/100 км

Реальна витрата: 4.5 л/100 км

Місто: 5.0 л/100 км

Траса: 5.0 л/100 км

Замістя: 3.8 л/100 км

8. Kia Picanto 1.0 DPi

Заявлена витрата палива: 4.8 л/100 км

Реальна витрата: 4.5 л/100 км

Місто: 5.6 л/100 км

Траса: 4.9 л/100 км

Замістя: 3.6 л/100 км

9. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid

Заявлена витрата палива: 3.8 л/100 км

Реальна витрата: 4.5 л/100 км

Місто: 3.6 л/100 км

Траса: 6.0 л/100 км

Замістя: 3.4 л/100 км

10. Citroën C3 Origin 1.2 Puretech 83

Заявлена витрата палива: 5.5 л/100 км

Реальна витрата: 4.6 л/100 км

Місто: 5.2 л/100 км

Траса: 5.2 л/100 км

Замістя: 3.6 л/100 км.

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