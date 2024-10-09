Названо ТОП-10 найпопулярніших автомобілів в Україні на даний момент

За підсумками вересня стали відомі автомобільні вподобання українців. Лідерство на українському ринку нових авто продовжує утримувати доступна модель французького кросовера.

Асоціація "Укравтопром" опублікувала рейтинг з 10 найпопулярніших легкових автомобілів в Україні на цей час. Про це пише сайт Avtomob.

На вершині списку найпопулярніших авто знову опинився бюджетний кросовер Renault Duster, який у вересні обрали 504 нових власники в Україні. На другому місці розташувалася Toyota RAV-4, яку придбали 295 покупців. Трійку найпопулярніших автомобілів замикає Mazda CX-5 з показником у 161 продану одиницю.

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Повний ТОП-10 найпопулярніших автомобілів виглядає так:

1️. Renault Duster – 504 од.

2️. Toyota RAV-4 – 295 од.

3️. Mazda CX5 – 161 од.

Mazda CX5. Джерело: wiki Mazda CX5. Джерело: wiki

4️. Toyota Hilux – 148 од.

5️. Skoda Karoq – 138 од.

Skoda Karoq. Джерело: wiki Skoda Karoq. Джерело: wiki

6️. Hyundai Tucson – 129 од.

7️. Skoda Kodiaq – 129 од.

Skoda Kodiaq. Джерело: wiki Skoda Kodiaq. Джерело: wiki

8️. Skoda Octavia – 128 од.

9️. Volkswagen Touareg – 114 од.

Volkswagen Touareg. Джерело: wiki Volkswagen Touareg. Джерело: wiki

10. Kia Sportage – 112 од.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які автомобілі з пробігом найчастіше купували українці у вересні.

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