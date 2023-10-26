Названа каша, яка ефективно заспокоює нерви: є у кожному домі

Важливо пам'ятати, що ваш раціон може впливати на роботу нервової системи. Здорові продукти, можуть допомогти поліпшити її функціонування.

Про це повідомляє дієтолог Оксана Скіталінська.

Фахівці з харчування стверджують, що пропарений рис містить багато вітамінів групи В та додаткові мінеральні речовини, які сприяють здоровому функціонуванню нервової системи.

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Найкраще замочити рис на ніч у холодній воді, а потім промити його вранці. Це робиться для того, щоб видалити зайвий крохмаль, який може негативно впливати на здоров'я.

Після цього можна приготувати кашу.

Рекомендується подавати рис із овочами та зеленню, що також корисно для кишківника завдяки вмісту харчових волокон.

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