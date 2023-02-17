Названі місця, куди у жодному разі не варто класти смартфон

Власники смартфонів майже ніколи не розлучаються зі своїми гаджетами. Ми беремо телефони з собою до вбиральні, на прогулянку, до магазину, коли готуємо – частенько кладемо телефони біля кухонного приладдя тощо.

Однак фахівці радять з обережністю ставитися до девайсів та "давати їм спокій", поки ви зайняті власними справами. І запам'ятайте, що смартфони чутливі до змін навколишніх температур.

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Насамперед не варто класти гаджет на підвіконні під прямі сонячні промені, біля лобового скла автомобіля. Вплив високих температур може вивести телефон з ладу.

Не варто носити телефон у кишенях нижнього одягу. Особливо у задніх кишенях. Так ви убезпечите ваш гаджет від падіння та пошкодження екрана.

Не варто класти його на стілець, диван, чи лавочку – є ймовірність, що на нього хтось сяде.

Під подушку теж не варто класти девайс – шкідливі випромінювання тут ні до чого. Він може перегрітися, особливо якщо у цей час він перебуває на зарядці. До того, ж й уночі на телефон можуть надходити повідомлення, а це заважатиме вашому відпочинку.

Також не варто класти телефон на стіл – по-перше, це негігієнічно, а по-друге, ви можете пролити на нього напої.

Якщо на вулиці холодно, не залишайте телефон на вулиці або в автомобілі протягом тривалого часу. Різниця температур призведе до пошкодження деталей телефону. Також у холодну погоду варто утеплити смартфон чохлом. Фахівці зауважують, що коли ви з холоду заходите у тепле приміщення всередині гаджета конденсується вода, яка може призвести до пошкодження начиння вашого смартфона. Також у холодну погоду варто утеплити смартфон чохлом.

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Не кладіть телефон біля джерел тепла, особливо біля радіаторів системи опалення, чи біля працюючої духовки.

Не варто й класти телефон до дитячого візочка, якщо ви вийшли на прогулянку, аби дитині краще спалося, то дзвінок телефона може розбудити ваше маля.

Ще один момент – не кладіть смартфон біля ноутбука, чи комп'ютера. Оскільки ваш гаджет є свого роду приймачем-передавачем, що взаємодіє з базовими станціями, він нон-стоп моніторить станційний сигнал та випромінює потужний сигнал зв’язку зі станцією. Те ж саме робить ноутбук, проте його антени нижчої потужності. Тож коли телефон знаходиться біля ноутбука, відбувається детектування електричних коливань сигналів. Як наслідок – виникають перешкоди, телефон намагається потужніше сприймати сигнал, а через це швидше розряджається.

Нагадаємо, що під час холодів акумулятори гаджетів розряджаються набагато швидше. Щоб запобігти цьому, смартфони чи планшети, або інші сучасні технологічні засоби варто носити з собою, або у чохлах, або ближче до тіла.

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