Названо 10 неочікуваних способів застосування бальзаму для волосся у побуті

Як використовувати бальзам для волосся не за призначенням

Бальзами та кондиціонери для волосся несуть на своїх плечах значний обов'язок збереження краси та здоров'я ваших локонів. Проте ці дивовижні продукти можуть бути корисні не лише для вашої гриви.

Вони також можуть вирішити численні побутові проблеми та економити ваші гроші. У виданні techinsider зібрали 10 причин, чому у вашому домі завжди має бути кондиціонер для волосся.

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Бережне чищення шовкового одягу: Якщо у вас є одяг із шовковими тканинами, додайте столову ложку кондиціонера для волосся до води для замочування. Це допоможе зберегти делікатну структуру матеріалу. Запобігання статичній електриці на волоссі: У холодну пору року наше волосся часто стає електризованим через тертя з одягом. Щоб запобігти цьому, нанесіть трохи кондиціонера на волосся, розподіліть його рівномірно, і волосся буде менше електризуватися. Захист шкіряного взуття від солі: Шкіряні черевики в зимовий період можуть постраждати від солі, яку розсипають на дорогах для боротьби з льодом. Протріть взуття кондиціонером перед виходом на вулицю, і це допоможе запобігти шкоді. Ремонт застряглої блискавки: Якщо блискавка на одязі застрягла, ви можете використовувати кондиціонер для змащування зубчиків блискавки. Це допоможе їй рухатися легше. Зняття застряглого кільця: Якщо кільце застрягло на пальці, нанесіть трохи кондиціонера на шкіру поблизу нього. Це змастить шкіру і допоможе вам легко зняти кільце. Розтягнення светра, який сів: Якщо ваш вовняний светр зменшився в розмірах під час прання, замочіть його у воді з додаванням кондиціонера, а потім розтягніть до початкового розміру. Безболісне зняття пластиру: Щоб безболісно зняти пластир, змастіть його кондиціонером, і він зійде легше. Запобігання появі іржі: Протріть іржаві поверхні (наприклад, змішувачі або дверні петлі) кондиціонером, щоб запобігти появі іржі. Видалення неприємних звуків: Щоб позбутися неприємних звуків, таких як скрип дверей, нанесіть трохи кондиціонера на ганчірку та обробіть місця, де вони торкаються. Прочищення зливу: Якщо злив у раковині засмітився, пролийте його кондиціонером, а потім промийте гарячою водою.

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