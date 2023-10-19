Названо 4 продукти, які ефективно покращують стан шкіри

Те, що ми вибираємо для свого харчування, грає важливу роль у збереженні нашого здоров'я та зовнішнього вигляду. Не слід забувати, що наслідки нашого харчування стають видимими з часом.

Зміни в організмі не настають раптово. При тривалому дефіциті необхідних харчових речовин, наш організм втрачає свою компенсаторну силу, і жодні косметичні процедури або дорога косметика не здатні відновити здоров'я і вигляд шкіри.

Ось декілька корисних продуктів, які можуть сприяти здоров'ю і зовнішньому вигляду:

Молочні та кисломолочні продукти, які містять вітамін А. Яйця, як джерело легкозасвоюваного білку та важливих речовин. Ягоди з високим вмістом антиоксидантів. Томати, багаті антиоксидантом лікопеном. Лосось, волоські горіхи, насіння льону та здорові олії, як джерело жирних кислот. Цільнозерновий хліб із пшениці та жита, багатий селеном. Овочі з антиоксидантами, які допомагають захищати клітини від пошкоджень.

Інформацією поділилась дієтолог Оксана Скіталінська.

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Ці продукти сприяють здоров'ю шкіри та внутрішньому здоров'ю, а тому важливі для нашого загального самопочуття і вигляду.

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