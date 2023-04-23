Названі 5 найбільш небезпечних порід собак, які 'ненавидять' дітей

Дуже часто діти випрошують у батьків завести чотирилапого улюбленця. Однак перед тим, як завести собаку, варто зважити на вік дитини та її характер. Якщо ваші діти полюбляють притискатися до тварин, обіймати їх та гладити, деякі собаки цього дуже не люблять та можуть відреагувати на ніжності неадекватно.

Зазвичай кінологи кажуть, що вихований пес ніколи не завдасть шкоди тим членам родини, в якій він виховується. Однак виховання це одна справа, а от характер чотирилапого вгадати з першого разу складно.

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Тож якщо ви заводите собаку, варто зважити при виборі домашнього улюбленця на такі породи, які не дуже полюбляють дітей:

Далматин – ці собаки погано піддаються дресирування, тому з їхнім вихованням доведеться помучитися. Їх важко вчасно соціалізувати та контролювати.

Акіта-іну та сіба-іну – можуть виявляти агресію не лише до дітей, а до котів та інших собак. З ними вони вживаються на одній території досить неохоче. І якщо акіта-іну чи сіба-іну можна навчити не чіпати вашу дитину, то друзів ваших дітей може підстерігати небезпека. Ці собаки дуже негативно ставляться до чужинців.

Алабай (середньоазіатська вівчарка) – ці собаки гарно піддаються вихованню, однак від ігор з дітьми будуть не у захваті. Ця порода схильна до домінування. Алабай воліє слухатися лише того господаря, який вміє домінувати. Привчити собаку цієї породи нормально реагувати на дитину можливо, проте складно. Легше привчити дитину не чіпати алабая.

До того ж ця вівчарка досить повільна. Наприклад пес може звалити малюка і не відразу відреагувати на команду дорослого. А навіть секунда зволікання може обернутися серйозними проблемами.

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Чихуахуа – маленьких дітей ці собаки не переносять, до того ж можуть ревнувати дитину до дорослих господарів. Вони можуть проявити агресію навіть, якщо дитина просто підійде до батька та матері та почне обіймати їх.

Пекінес – ця порода собак погано піддається дресируванню та негативно ставиться до маленьких дітей. Він усіляко вимагає поваги лише до себе, вміє ревнувати. Поведінка його досить непередбачувана. Якщо собаку роздратувати, то він здатен вкусити. Дитину пекінес підпустить до себе лише у випадку, якщо вона поважатиме його та не буде лізти з обіймами.

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