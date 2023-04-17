Можете нашкодити: чому безхатніх котів не варто годувати сухим кормом

Якщо ви обожнюєте котів і періодично піклуєтеся про тих, які живуть на вулиці, то намагайтеся не підгодовувати їх сухим кормом. Це дозволено лише у випадках, якщо після сухого корму ви зможете напувати пухнастика.

Сухі корми є найпопулярнішим у світі видом готових промислових раціонів для свійських тварин. Вона зазвичай збалансовані за основними поживними речовинами й відповідають харчовим потребам тварин.

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Виробництво сухих кормів регулюється певними, тож шкідливих речовин у сертифікованій продукції бути не може. Щоправда, деякі корми провокують у котів звикання, все тому, що виробники можуть додавати до складу атрактанти – речовини, які викликають у тварин підвищений апетит. Це гідролізати тваринного білка, які отримують шляхом розщеплення останнього на окремі амінокислоти. У такому вигляді білки не тільки краще засвоюються, а й дуже пахнуть, впливаючи на нюхову систему тварин.

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У кормах, де застосовують такі компоненти, як правило, міститься багато зерна, і в ньому немає м'яса. Такий "бідний склад" корму згодом може порушити метаболізм та призвести до захворювання. А ще – спричинити ожиріння та діабет.

Ветеринари зауважують, що для домашніх улюбленців варто обирати корми, на упаковках яких виробник зазначає, з чого вироблено корм. Звертайте увагу, аби там було вказано менше зернових, а більше м'ясних продуктів. Потрібні вашому коту інгредієнти на упаковках зазвичай пишуться першими серед списку. Якщо виробник вказав їх вміст у відсотках, то вам буде легше визначитися, який корм обрати.

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Якщо ж ви годуватимете тварин-безхатьків, зверніть увагу, що кішки від природи мають знижене відчуття спраги. Сухий корм практично не містить вологи, тож тварини відчуватимуть гостру нестачу рідини. Це може викликати сечокам'яну хворобу (особливо, якщо корм з високим вмістом вуглеводів). Навіть якщо бездомні коти захочуть пити після ласування сухим кормом, то зазвичай їм важко знайти, де напитися. Тож за можливості, якщо ви годуєте котів на вулиці, то ставте й місткість, в яку наливайте води. Ще можна попередньо розмочити сухий корм, а вже потім залишати їх для вусатих безхатьків.

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