Можете навредить: почему бездомных кошек не стоит кормить сухим кормом

Если вы обожаете кошек и периодически заботитесь о тех, которые живут на улице, то старайтесь не подкармливать их сухим кормом. Это разрешено только в случаях, если после сухого корма вы сможете напоить пушистика.

Сухие корма являются самым популярным в мире видом готовых промысловых рационов для домашних животных. Она обычно сбалансирована по основным питательным веществам и отвечает пищевым потребностям животных.

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Производство сухих кормов регулируется определенными, так что вредных веществ в сертифицированной продукции быть не может. Правда, некоторые корма провоцируют у привыкающих котов, все потому, что производители могут добавлять в состав аттрактанты – вещества, вызывающие у животных повышенный аппетит. Это гидролизаты животного белка, получаемые путем расщепления последнего на отдельные аминокислоты. В таком виде белки не только лучше усваиваются, но и сильно пахнут, воздействуя на обонятельную систему животных.

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В кормах, где используют такие составляющие, обычно, содержится много зерна, и в нем нет мяса. Такой "бедный состав" корма впоследствии может нарушить метаболизм и привести к заболеванию. А еще – вызвать ожирение и диабет.

Ветеринары отмечают, что для домашних любимцев следует выбирать корма, на упаковках которых производитель отмечает, из чего произведен корм. Обращайте внимание на то, чтобы там было указано меньше зерновых, а больше мясных продуктов. Нужные коту ингредиенты на упаковках обычно пишутся первыми среди списка. Если изготовитель указал их содержание в процентах, то вам будет легче определиться, какой корм выбрать.

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Если же вы будете кормить бездомных животных, обратите внимание, что кошки от природы испытывают пониженное чувство жажды. Сухой корм практически не содержит влаги, поэтому животные будут испытывать острую нехватку жидкости. Это может вызвать мочекаменную болезнь (особенно если корм с высоким содержанием углеводов). Даже если бездомные коты захотят пить после лакомства сухим кормом, обычно им трудно найти, где напиться. Так что при возможности, если вы кормите кошек на улице, то ставьте и емкость, в которую наливайте воды. Еще можно предварительно размочить сухой корм, а уже потом оставлять их для усатых бездомных.

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