Названо 5 жахливих лайфхаків для кухні, які не працюють та можуть тільки нашкодити

Лайфхаків в галузі кулінарії та харчування можуть бути безліч, проте не всі з них є корисними, і деякі навіть можуть призвести до неприємних наслідків під час приготування їжі. Коли ми готуємо їжу, важливо бути обережними, оскільки не надто доцільні поради можуть призвести до побутових травм.

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Один із таких нерекомендованих прийомів – швидке розморожування м'яса. Якщо ви виявили, що забули вийняти м'ясо з холодильника, і вам необхідно приготувати їжу негайно, спокуса скористатися "швидкими" методами розморожування може бути великою. Однак варто уникати розморожування м'яса за допомогою фена або гарячої води, оскільки це може призвести до харчових отруєнь. За даними Міністерства сільського господарства США, прискорення процесу розморожування за допомогою тепла може сприяти розмноженню бактерій, що призводить до ризику захворювання.

Ще один поширений, але небезпечний прийом – заморожування яєць у шкаралупі. Згідно з цим методом, цілі яйця заморожуються, після чого шкаралупа очищається та нарізається на невеликі шматочки перед смаженням. Проте це може бути небезпечним, особливо для дітей, оскільки рідина всередині яєць розширюється під час заморожування і може призвести до тріщини в шкаралупі. Це може спричинити псування яєць і ризик зараження бактеріями. Замість цього краще перед заморожуванням розбити яйця, збити їх та заморозити суміш.

Щодо тостера, варто пам'ятати, що це зручний прилад для підрум'янення хліба, але використання його для готування інших продуктів, наприклад, хліба з сиром, може бути небезпечним. Готування продуктів, які не призначені для тостера, може спричинити пожежу або пошкодження пристрою, тому варто обмежитись використанням тостера лише для хліба.

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Також варто уникати нагрівання пластику, особливо за допомогою кип'яткової води. При нагріванні пластику можуть виділятися шкідливі хімічні речовини, включаючи бісфенол А (BPA), який пов'язаний з підвищеним ризиком раку. Навіть якщо деякі пластикові вироби вважаються безпечними, дешевий пластик може випускати хімікати, які можуть потрапити до їжі під час нагрівання.

На завершення, лайфхак, що пропонує перевернути каструлю з макаронами над друшляком, щоб стекла вода, також може бути небезпечним. Хоча цей метод широко поширений, він може призвести до опіків. Замість цього, краще використовувати звичайний спосіб злиття води, щоб уникнути неприємних наслідків.

Важливо пам'ятати, що в кулінарії і харчуванні необхідно розуміти наслідки застосування різних лайфхаків і забезпечувати безпеку під час приготування їжі. Краще довіряти перевіреним і безпечним методам, а також користуватися порадами від професіоналів, щоб насолоджуватися смачною і безпечною їжею.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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