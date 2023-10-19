Названо 6 найкращих лайфхаків, які допоможуть знизити витрати пального та економити

Як зменшити витрату палива та економити гроші на авто

Існує безліч способів для українців, які дозволяють економити бензин. Один із таких методів – використання вбудованого економічного режиму автомобіля.

Багато сучасних транспортних засобів оснащені функцією, яка дозволяє знизити споживання пального під час поїздок у місті або на трасі. Однак існують і інші дієві способи. Детальніше про лайфхаки для збереження пального можна дізнатися з матеріалу на OBOZREVATEL.

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Економія бензину – основні методи

Менше гальмуйте: Перед тим, як зупинятися, поступово зменшуйте швидкість, щоб уникнути гострого гальмування. Круїз-контроль на трасі:Використовуйте круїз-контроль на відкритих дорогах, щоб підтримувати сталу швидкість та зекономити пальне. Зменшення ваги: Позбавте автомобіль зайвих предметів у багажнику та підтримуйте правильний тиск у шинах. Дотримання швидкісних обмежень: Не перевищуйте швидкість, оскільки це впливає на споживання пального. Регулярний технічний огляд: Проводьте регулярний технічний огляд автомобіля, замінюйте фільтри та мастило вчасно, щоб підтримувати ефективність двигуна та зберігати пальне.

Також існують споріднені "лайфхаки", які, за словами експертів, не є дієвими:

Включення нейтральної передачі при з'їзді з гірки. Подача високої передачі якнайшвидше для збереження ефективності пального. Заглушення двигуна під час заторів. Повільне набирання швидкості для економії пального. Переконання, що спойлер сприяє зменшенню витрат пального.

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