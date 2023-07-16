Названо чотири найагресивніші знаки зодіаку: їм важко контролювати емоції

Кожен знак зодіаку має риси характеру, які проявляються сильніше, ніж інші. За словами астрологів, найагресивнішими можуть бути Овни, Близнюки, Леви та Скорпіони – їм важко контролювати свої емоції, тому навіть дрібна сварка з ними може перерости у грандіозний скандал із з'ясуванням стосунків і навіть застосуванням сили.

Овен

Овни можуть бути агресивними, але це не має нічого спільного з насильством. Уродженці знаку люблять змагатися - і на цій ниві дають волю своєму честолюбству. Вони можуть зневажливо висловлюватись про інших і переходити заборонені "червоні" лінії. Зайва імпульсивність заважає їм як на роботі, так й у особистому житті.

Близнюки

Близнюки – це люди, які часто можуть здивувати – вони непередбачувані. Хоча зазвичай уродженці знаку чуйні та доброзичливі, буває, що вони беруть під контроль своїх близьких і намагаються впливати на їхнє життя. Це змушує оточуючих сприймати їх як агресивних маніпуляторів. Більше того, якщо Близнюків роздратувати, вони стають небезпечними і можуть завдати болю навіть найближчим.

Лев

Лев надзвичайно темпераментний і має "вибухонебезпечний" характер – йому достатньо навіть дрібниці, щоб втратити контроль. Уродженці знаку люблять бути завжди і в усьому першими та здатні на різні підлості, щоб "усунути" конкурентів. У пориві агресії вони можуть робити вчинки, про які самі потім шкодуватимуть.

Скорпіон

Скорпіона легко вивести із себе, особливо коли ви даєте йому привід для ревнощів. Уродженці цього знаку не вміють стримувати емоцій і зриватимуться на всіх, хто потрапить під руку. Крім того, Скорпіони вміють плести інтриги і люблять мстити, намагаючись ударити по кривднику якомога болючіше.

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За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

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