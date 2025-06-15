Названо дев'ять пільг для ВПО, про які багато хто не знає

Держава регулярно надає підтримку внутрішньо переміщеним особам через грошові виплати та різноманітні пільги. Велика частина цих пільг призначена для дітей-ВПО.

Для переселенців зараз доступно щонайменше дев’ять видів пільг. Про це пише "24 Канал" з посиланням на Центр правничої допомоги.

1. Фінансова допомога

Щомісячні державні виплати у розмірі 2 000 гривень для дорослих та 3 000 гривень для дітей і людей з інвалідністю продовжені до осені 2025 року. Цю допомогу отримують особи з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні сім’ї та діти.

2. Субсидія на оренду житла

ВПО, які витрачають понад 20% свого загального доходу на оренду житла, можуть розраховувати на державну компенсацію частини цих витрат.

3. Відшкодування за житло

Програма "єВідновлення" поширюється й на тимчасово окуповані території, тому переселенці з таких регіонів зможуть подавати заявки на компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло після вступу в силу оновленого законодавства.

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Пільги для дітей внутрішньо переміщених осіб

Для дітей ВПО передбачена окрема система пільг, що включає:

1. Першочергове зарахування до дитячих садків та шкіл

Цим правом користуються діти ВПО, а також ті, хто має статус постраждалої внаслідок воєнних дій або збройних конфліктів дитини. Йдеться про державні або комунальні заклади дошкільної та загальної середньої освіти.

2. Безкоштовне харчування в навчальних закладах

Щоб скористатися цим правом, потрібно звернутися до адміністрації освітнього закладу та надати копії довідки ВПО дитини або документу про статус дитини, яка постраждала в результаті воєнних дій чи конфліктів.

3. Безплатне оздоровлення або відпочинок

Батьки або законні представники дітей з відповідним статусом в додатку "Дія" отримують повідомлення про таку можливість автоматично. Тим, хто не користується застосунком, інформацію можна отримати в органах соціального захисту за місцем обліку як ВПО.

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4. Соціальна стипендія у закладах фахової передвищої та вищої освіти

Для того, щоб отримати цю стипендію, студенти мають відповідати наступним вимогам:

навчатися на денній формі за державним замовленням (за рахунок державного бюджету);

бути молодшими за 23 роки та входити до рейтингу успішності;

не перебувати в академічній відпустці;

не мати академічних боргів або незадовільних оцінок.

5. Першочергове поселення та пільги на проживання у студентських гуртожитках

Деякі навчальні заклади надають знижки на оплату проживання у гуртожитках. Детальнішу інформацію можна дізнатись у приймальній комісії або безпосередньо у коменданта гуртожитку.

6. Пільговий кредит на навчання

Учні з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та діти, які мешкають у прифронтових населених пунктах, що навчаються на контрактній основі у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти, мають можливість отримати пільговий кредит для оплати навчання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як з липня в Україні зміняться правила для всіх переселенців.

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