Названо енергетичних вампірів за знаком зодіаку: краще з ними не зв'язуватися

Енергетичні вампіри – це люди, які вкрай токсичні та забирають енергію в інших. Вони можуть буквально випромінювати негатив або приховувати свої справжні емоції та наміри, але поряд з ними люди почуваються погано.

За словами астрологів, енергетичними вампірами можна назвати чотири знаки зодіаку. Йдеться про Стрільців, Скорпіонів, Риб та Терезів.

Стрілець

Стрільців краще уникати! Ці люди не можуть будувати стабільних стосунків з іншими. Зазвичай це пов'язано з психологічними проблемами, що глибоко вкоренилися, на які вони надягають на маску оптимізму. Уродженці знаку маніпулюють людьми, використовуючи в своїх інтересах.

Скорпіон

Скорпіони зосереджені насамперед на собі та своїх цілях. Через це вони не звертають особливої уваги на людей. Ними керують виключно егоїстичні спонукання, тому про відданість у дружбі чи вірність у коханні не йдеться. Більше того, вони відчувають задоволення, руйнуючи життя інших.

Риби

Риби – справжні брехуни. Вони люблять прикрашати своє життя, маніпулювати. Можуть пройти роки, перш ніж ви зрозумієте, що ви всього лише пішка в їхній грі. Зрештою, вас спробують переконати, що все це вони зробили для вашого блага, але це неправда.

Терези

Терези чудово вміють знаходити чиєсь слабке місце і потім використовувати це знання у своїх інтересах. Вам може здаватися, що ви знайшли найкращу людину на світі, але за знайомство з нею заплатите своєю енергією! Ображаючи інших, Терези почуваються краще, і це спонукає їх до дії.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.