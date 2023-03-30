Названо найгірших керівників за знаком зодіаку: здатні перетворити життя співробітників на кошмар

Є керівники, спільну мову з якими знайти дуже важко – і справа не лише у високих вимогах, а й у тому, що вони можуть свідомо маніпулювати ситуацією та розпалювати конфлікти. За словами астрологів, це пов'язано з рисами характеру, які залежать від знаку зодіаку.

Так, найгіршими керівниками вважають Козерогів, Дів, Скорпіонів, Близнюків та Левів. Вони схильні до авторитаризму і впевнені, що знають усе краще за всіх. Крім того, уродженці цих знаків нікому не вибачають помилок і дуже мстиві.

Козеріг

Уродженці цього знаку зодіаку впевнені, що всі мають працювати понаднормово, причому абсолютно безкоштовно. Від таких керівників премій співробітники не дочекаються: вони "мотивують" методом батога, а не пряника і можуть штрафувати за помилки.

Діва

Діви – справжні перфекціоністи, у яких все має бути ідеальним. Уродженці знаку дуже уважні до деталей, і жодна помилка підлеглих не буде непоміченою. Вони можуть мучити співробітників постійними претензіями та будуть впевнені у своїй правоті.

Скорпіон

У Скорпіонів дуже високі вимоги до себе та інших. Підлеглим складно відповідати стандартам уродженців знаку. Крім того, вони можуть йти по головах задля досягнення цілей та будувати підступи за спиною колег. Докорів совісті вони не відчують.

Близнюки

Близнюки бачать кожну помилку і не втрачають можливості підлеглим вказати їхнє місце. Уродженці знаку люблять принижувати інших, щоби самоствердитися. Вони з тих керівників, які відриватимуться на співробітниках через особисті проблеми.

Лев

Леви можуть бути дуже авторитарними – вони нікого не слухають і не сприймають критики. Уродженці знаку впевнені, що вони гідні замилування, і якщо хтось поставить під сумнів їхні можливості – стане головним ворогом. Леви ніколи не визнають помилок.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.