Названо п'ять невірних знаків зодіаку: вони можуть легко піти на зраду

Деякі астрологічні знаки мають погану репутацію щодо подружньої вірності. У той час як земні Діва, Телець і Козеріг відомі своєю сталістю у стосунках, вогняні та повітряні знаки схильні жити моментом і можуть легко піти наліво. За словами астрологів, до зрад схильні Стрільці, Близнюки, Риби, Водолії та Овни.

Стрілець

Пальма першості в рейтингу найневірніших знаків зодіаку дістається Стрільцям. Уродженці цього знаку зодіаку – справжні авантюристи, які шукають гострих емоцій та цінують свою свободу. Вони бояться довгострокових стосунків та намагаються не зв'язувати себе жодними обов'язками. І навіть якщо вони одружуються, можуть піти на зраду.

Близнюки

Повітряний знак відрізняється своїм "подвійним обличчям" – у Близнюках ніби живуть двоє людей. Вони можуть говорити слова кохання своєму обранцю чи обраниці і в той же час крутити роман за їхньою спиною. Якщо Близнюків викриють у зраді, вони намагатимуться всіляко викрутитися, але докорів сумління не відчують.

Риби

На третьому місці рейтингу знаходяться Риби. Уродженці цього знаку зодіаку здаються мрійливими та романтичними, вони люблять усім подобатися та швидко закохуються. Це стає причиною зрад. Риби часто живуть у вигаданому світі і не замислюються про почуття інших людей.

Водолій

Водолій відрізняється своєю мінливістю – якщо сьогодні він зізнається комусь кохання, то буквально вже завтра може розірвати стосунки. Уродженці знаку дуже імпульсивні, вони живуть емоціями та шукають пригод. Це стає причиною проблем у стосунках – Водолії швидко розчаровуються у партнері та шукають пригод на стороні.

Овен

Овни закохуються з першого погляду, але їхні почуття так само швидко гаснуть. Уродженці знаку швидко остигають до свого обранця або обраниці і починають шукати людину, в яку знову закохаються. Овни всіляко намагатимуться приховати свої зради та можуть піти на будь-які маніпуляції.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.