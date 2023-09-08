Названі рослини, що ефективно відлякають мишей та щурів від будинку

Миші та щурі доволі неприємні сусіди для мешканців приватного сектору. З настанням осені вони шукають, де будуть зимувати, і часто обирають саме будинки людей.

Експерти зауважили, що відлякати гризунів від будинку здатні деякі рослини – щурі та миші їх не люблять, тому й близько не підійдуть до помешкання людини.

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Перша рослина, що є ворогом для мишей, є рута запашна (Rue des Jardins). Аромат, який вона розповсюджує, відлякує гризунів. Висадіть її біля будинку, чи у горщики – миші та щурі будуть уникати повзати біля цієї рослини.

Друга рослина, яку бояться гризуни, це м'ята перцева. Ця рослина проста в догляді і швидко росте. Її теж можна висадити в горщики та розставити їх біля будинку.

Нарциси теж є ворогами для мишей та щурів. Їхні цибулини загалі отруйні для гризунів. Якщо ви посадите їх біля будинку, миші та щурі будуть оминати його.

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