Названо рослини, які найкраще вирощувати біля картоплі

Що добре росте біля картоплі - що посадити між рядками картоплі

Здавна українці вирощують картоплю та додають її до безлічі страв. Але не всі знають про хороше сусідство цієї культури з певними рослинами.

Видання Sante Plus зауважило, що картопля росте глибоко в ґрунті, тому найкращими компаньйонами є ті, які не будуть заважати бульбі. Але деякі коренеплоди можуть бути корисними, оскільки вони допомагають відлякувати всіляких шкідників.

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Експерти запропонували список рослин, які найкраще вирощувати поряд з картоплею:

базилік, салат, кінза, петрушка, зелена цибуля, шпинат;

квасоля, горох;

капуста;

редиска;

ромашка, пижма, чебрець, деревій;

кукурудза;

хрін;

чорнобривці, петунія, аліссум, котяча м'ята.

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Головні переваги деяких із цих рослин:

1. Салат, шпинат, зелена цибуля та редиска – це овочі з неглибокою кореневою системою, які можуть заповнити простір між рослинами картоплі.

З іншого боку, оскільки картоплю збирають наприкінці сезону, віддайте перевагу вирощуванню овочів на початку сезону, які будуть зібрані задовго до того, як вам потрібно буде протоптати город, щоб викопати картопля.

2. Хоча це і не було науково доведено, але деякі садівники виявили, що смак бульб картоплі набагато кращий завдяки присутності деяких рослин, таких як мертва кропива, хрін та чорнобривці.

Також хрін робить картопля більш стійкою до шкідників та хвороб

3. Квасоля та інші бобові також є хорошими рослинами-компаньйонами для азотолюбних овочів (таких як картопля), тому що вони підвищують рівень азоту у ґрунті.

4. Що стосується петунії та алісуму, то це квіти, які приваблюють корисних комах, щоб відігнати певних шкідників. Так само пижма та коріандр активно відлякують колорадського жука.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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