Названо найледачіші знаки зодіаку: вони не люблять перевтомлюватися

Деякі знаки зодіаку сповнені енергії. Овни, Скорпіони чи Козероги можуть робити все, що задумали, у швидкому темпі, а ось Риби, Терези, Тельці та Леви відрізняються лінню. Вони все відкладають на потім і не люблять перевтомлюватись.

Риби

Риби амбітні, але їм дуже заважає їхня чутливість. Уродженцям знаку постійно доводиться стикатися з багатьма подразниками, які викликають стрес. Через це вони швидко втомлюються від усього і просто хочуть подрімати.

Терези

Терези воліють проводити час, витаючи в хмарах, а не працюючи. Коли вони, нарешті, вирішують діяти, розчаровуються за першої ж невдачі. Уродженці знаку починають мріяти про щось інше і без жалю кидають усе.

Телець

Тельці ненавидять поспіх і погано справляються із тиском. У їхньому житті час тече повільніше, тим більше, що їм потрібно багато часу на роздуми, перш ніж діяти. Це один із найбільш дисциплінованих знаків зодіаку, але він дуже лінивий: не чекайте від нього працьовитості.

Лев

Лев має багато ідей щодня, проте восени та взимку, коли дні сірі та короткі, люди під цим знаком зодіаку різко втрачають бадьорість. Вони ледве справляються із завданнями, які влітку займають у них лише кілька хвилин. Леви стають лінивими і втрачають інтерес до життя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.