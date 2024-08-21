Названо ТОП-10 найкращих електромобілів за доступною ціною
Автомобілі на електротязі пропонують численні переваги порівняно з традиційними бензиновими транспортними засобами, проте інтерес до них часто гальмується через скепсис серед автовласників.
Висока вартість електрокарів може бути одним з головних стримуючих фактором для покупців. Попри те, що в бюджетному сегменті рідко зустрічаються моделі з великим запасом ходу, існують якісні варіанти, які заслуговують уваги. Про це пише vnedorozhnik.net.
Так, фахівці з Autocar склали список ТОП-10 найкращих та відносно недорогих електромобілів. Ось як вони розташувалися у цьому рейтингу:
1. Cupra Born
2. Hyundai Kona Electric
3. MG 4 EV
4. Citroen e-C3
5. Opel/Vauxhall Corsa Electric
6. Kia Niro EV
7. Mini Cooper E
8. Renault Megane E-Tech Electric
9. Fiat 500e
10. Tesla Model 3 RWD.
Нагадаємо, раніше ми писали про ТОП-7 найвигідніших авто з пробігом в Україні.
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