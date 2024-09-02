Названо ТОП-10 старих авто, які без поломок можуть проїхати 500 000 км

Сучасні автомобілі вважаються надійними, якщо здатні проїхати хоча б 200 000 кілометрів без серйозних поломок. Через це багато автолюбителів все частіше звертають увагу на старі моделі, які не лише дешевші, але й значно міцніші за багато нових авто.

Експерти з HotCars виділили десять старих автівок, які можуть подолати понад 500 000 кілометрів без значних технічних проблем. Про це пише "Твоя Машина".

10. Toyota Camry 1997-2001

Моделі Camry, виготовлені в період з 1997 по 2001 рік, демонструють високу надійність і здатність долати великі відстані, якщо їх правильно обслуговувати. На основі оцінок від CarSurvey, їх надійність варіюється від 8 до 10 балів з 10, залежно від року випуску.

9. Toyota Prius 2015-2022

За умови регулярного обслуговування, Prius здатний проїхати понад 500 000 кілометрів. В останні роки ця модель стала однією з найбільш надійних в асортименті японського бренду.

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8. Lexus ES 2002-2006

Комфортабельний та добре обладнаний Lexus ES продемонстрував свою здатність створювати мінімальну кількість проблем навіть після пробігу в 500 000 кілометрів.

7. Lexus CT 200h 2011-2017

Цей люксовий гібридний хетчбек Lexus відзначається чудовою економією пального, високоякісним салоном та хорошою керованістю.

6. Honda Civic 2016-2021

Модель Civic є найпопулярнішою серед автомобілів Honda. І це зовсім не дивно. За багато років на ринку цей автомобіль здобув заслужену славу надійного і безвідмовного транспортного засобу. Подолати 500 000 кілометрів для нього зовсім не складно.

5. Honda CR-V 2005-2007

Ще один популярний автомобіль від Honda, який відзначається своєю практичністю, економічною ефективністю та відмінною надійністю. Є багато випадків, коли цей витривалий кросовер долав понад 500 000 кілометрів за умови належного технічного обслуговування та догляду.

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4. Hyundai Elantra 2011-2016

Elantra – це чудовий приклад автомобіля з категорії "ТОП за свої гроші". Цей доступний і надійний компактний седан без проблем може подолати понад 500 000 кілометрів, що робить його відмінним варіантом для тих, хто цінує надійність і вигідну ціну.

3. Ford F-150 2009-2014

Ford F-150 протягом багатьох років утримує лідерство серед продажів автомобілів у США. Окрім цього, він славиться просторим салоном та вражаючою здатністю до буксирування. Існує чимало випадків, коли цей пікап долав понад мільйон кілометрів.

2. Honda Accord 1990-1993

Honda Accord здобула репутацію одного з найнадійніших автомобілів. Чимало власників ділилися досвідом, коли їхні Accord долали понад 500 000 кілометрів.

1. Toyota 4Runner 1983-1989

Цей перевірений часом і надзвичайно надійний середньорозмірний позашляховик чудово підходить для пригод на вихідних, демонструючи чудову прохідність і високу вантажопідйомність. Відомо, що деякі моделі цих років здатні проїжджати до 2 мільйонів кілометрів.

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-5 найнадійніших авто з пробігом до $10 000.

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