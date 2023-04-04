Названо три найбільш ревниві знаки зодіаку: вони легко можуть 'вбити' стосунки

Знак зодіаку, під яким народилася людина, дуже впливає на життя, визначаючи головні риси характеру. Так, деякі є дуже ревнивими та підозрілими, що стає причиною багатьох проблем у стосунках.

За словами астрологів, найбільше схильні до бурхливих проявів ревнощів Раки, Скорпіони та Козероги. Вони не лише постійно перевірятимуть телефон другої половинки, а й можуть перейти до стеження.

Рак

Уродженці цього знаку зодіаку постійно ревнують другу половинку, бо бояться бути покинутими. Частково це пов'язано з низькою самооцінкою Раків: вони не впевнені в тому, що є гідними справжнього кохання. Вони часто використовують емоційний шантаж щодо своїх партнерів, бо бояться втратити контроль і не можуть упоратися з власними комплексами.

Скорпіон

Скорпіони є "закритими книгами", вони часто приховують все в собі доти, доки не настане момент "вибуху". Уродженці знаку не люблять, коли щось йде не за їхнім планом, навіть найменші зміни можуть вивести їх із рівноваги. Більше того, як тільки вони знаходять кохання, намагаються тримати партнера поряд із собою та позбавити всіх друзів. Скорпіони дуже бояться зради, тож ревнують до всіх.

Козеріг

Козероги часто здаються холоднокровними і відстороненими, але це лише видимість. Вони просто досконало опанували мистецтво маскування своїх емоцій. Вони часто болісно ревниві – Козероги хочуть бути на першому місці, тому можуть вимагати від другої половинки повністю відмовитися від роботи та зустрічей із друзями. Але це поступово руйнує стосунки пари.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.