Названі три найбільш 'токсичні' знаки зодіаку: будьте з ними обережні

Всі знаки зодіаку мають недоліки, і якщо над ними не працювати, то вони можуть заважати в побудові як любовних, так дружніх і робочих стосунків. Однак, за словами астрологів, є три знаки зодіаку, які є вкрай токсичними.

Близнюки

Близнюки – один із найскладніших знаків зодіаку, і це не дивно, адже в них вживаються дві вкрай різні людини. Одна може бути виключно привабливою, товариською, ніжною та відкритою, інша нервовою, брехливою, егоїстичною, імпульсивною і навіть хитрою. Це поєднання робить Близнюків по-справжньому токсичними!

Один із найбільших недоліків уродженців знаку – нерозуміння інших, навіть близьких людей. До більшості проблем вони ставляться досить поверхово, у пріоритеті власні потреби і бажання.

Скорпіон

Скорпіон завжди сприймався як складний знак зодіаку, і це правда. Він може бути надзвичайно мстивим, невблаганним, ревнивим, нав'язливим, брехливим, часто маніпулює фактами і людьми, навіть найближчими йому.

У Скорпіона дуже гарна пам'ять – він ніколи не забуде принижень, ран та зради. Він може на довгі роки приховати образу, аби без попередження завдати сильного удару. Скорпіон сприймається як воїн – йому властива сміливість і сила, але він надзвичайно легко впадає в крайнощі і вдається до деструктивної поведінки – як до себе, так і до інших. Ось чому він може бути дуже токсичним.

Риби

Риб зазвичай сприймають як емоційних, чутливих та артистичних особистостей. Поки вони контролюють свою емоційність, ці риси можуть бути перевагами, але іноді надчутливість підкреслює їх найбільші недоліки, тобто егоїзм та повну відсутність контролю.

Риби живуть у своєму замкнутому світі. У ньому вони почуваються надзвичайно безпечно і не можуть поскаржитися на нудьгу – їм властива сильна уява. Однак у реальному світі вони почуваються відчуженими. Риби скрізь бачать нещастя і страждання і стверджують, що беруть погані емоції інших. На жаль, вони не можуть самостійно впоратися навіть зі своїми проблемами. Риби можуть бути дуже владними. Отже, цей складний знак зодіаку може бути по-справжньому токсичним.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.