Названо три знаки зодіаку з найвищим IQ: їх вважають справжніми геніями

Найрозумніші знаки зодіаку відрізняються аналітичним складом розуму та високим IQ, що дозволяє їм досягти великих висот у обраній сфері діяльності. Астрологи виділяють трьох уродженців зодіакального кола, яких сміливо можна назвати геніями – вони мають великий потенціал, креативність і здатні досягти будь-якої мети.

Водолій (20 січня – 18 лютого) – прагне дізнатися правду через докази

Водолії вважаються дуже розумними. Їм подобається постійно розширювати свої знання, вони начитані та цікавляться технологічними новинками. Завдяки цьому у уродженців знаку голова сповнена ідей. Переконати Водолія у своїй правоті непросто, бо він ґрунтується не на вірі, а на неспростовних доказах.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада) – проникливий та інтуїтивний

Скорпіон – людина, яка бачить набагато більше за інших і прониклива, тому її неможливо обдурити. Уродженці знаку розумні, психічно сильні та дуже швидко схоплюють нову інформацію. У них дуже добре розвинена інтуїція – з її допомогою вони здатні розгадувати наміри інших.

Діва (24 серпня – 22 вересня) – типовий вчений із гарною пам'яттю

Діви – природжені вчені, які люблять проводити дослідження, аналізувати їх, перевіряти та компілювати. Уродженці знаку чудово роблять висновки із прихованих закономірностей та аномалій, саме тому здатні досягти великих успіхів. Діви весь час думають і творять, як і личить генію – вони ставлять багато запитань. Крім інтелекту, у них також добре розвинені організаторські здібності .

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.