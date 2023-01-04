Не їжте після закінчення цього періоду: як довго можна зберігати зварені макарони в холодильнику

Більшість людей макарони, особливо з вершками, томатним соусом, тертим сиром чи м'ясом. Швидкі та прості в приготуванні спагеті смачні і ситні.

Кожен має свої звички і їсть макарони на свій смак. Деякі навіть кажуть, що варені макарони набагато краще наступного дня. Проте важливо знати, скільки часу можна зберігати вже зварений продукт в холодильнику. Про це пише Sante Plus.

Через скільки днів макарони псуються в холодильнику

Дуже часто вдома готуються макарони, бо це швидко та смачно. Проте часто ми варимо більше, ніж можемо з'їсти. Не можна викидати залишки пасти, тому просто оберніть тарілку алюмінієвою фольгою або покладіть залишки в герметичний контейнер і зберігайте спагеті в холодильнику.

Наступного дня, якщо ви не встигнете приготувати в обід, ви із задоволенням дістанете їх із холодильника та швидко розігрієте в мікрохвильовці.

Проте не забувайте, що макарони можуть зіпсуватися навіть в холодильнику. Але термін зберігання багато в чому залежить від способу варіння.

Свіжі домашні макарони зберігаються 4-5 днів.

Замовлені з ресторану, не варто зберігати більш як 2-3 днів.

Лазанью можна зберігати в холодильнику 5 днів.

Макарони без глютену або спагеті на основі сочевиці можна зберігати в холодильнику 4 дні.

Охолоджені макарони можуть залишатися в холодильнику кілька днів та не зіпсуватися, але не більше ніж тиждень.

Макарони у томатному соусі

Як дізнатися, чи можна їсти макарони

Є простий спосіб перевірити, чи ваша паста вже непридатна для вживання. Ви повинні уважно подивитися на не і понюхати: якщо ви помітили, що ваші спагеті мають досить підозрілий темний колір і досить відразливий різкий запах, пора їх викинути. Так само, якщо паста стає липкою на дотик, це явна ознака того, що вона більше не їстівна.

Довідково. Збудник "Bacillus Cereus" (скорочено B.cereus) – найпоширеніша бактерія, яка може з’явитися на поверхні прострочених макаронів. Її також можна знайти у вареному рисі через кілька днів.

Ця бактерія може викликати різні захворювання: біль у шлунку, блювоту, діарею. Щоб уникнути такого отруєння, будьте дуже пильні і не залишайте макарони надовго в холодильнику.

Нагадаємо, що банани є одними з найпопулярніших та найкорисніших фруктів. Вони швидко чорніють, коли їх приносиш додому з магазинів. Тому важливо правильно їх зберігати.

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