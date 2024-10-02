Не 'губка': як правильно назвати 'мочалку' українською

Здається, що слово "мочалка" є єдиним правильним для позначення цього предмету гігієни. Однак, це далеко не так. Українська мова багата на синоніми і має кілька варіантів для позначення мочалки.

Крім поширеного слова "мочалка", існують такі варіанти як "віхоть", "мачулка" та "митка". Кожне з цих слів має свою історію та відтінки значення, пише OBOZ.UA.

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Вибір слова залежить від контексту і особистих вподобань. Однак, використовуючи більш традиційні українські назви, ми не тільки збагачуємо нашу мову, але й підкреслюємо її різноманітність і красу.

Великий тлумачний словник сучасної мови зазначає, що "мочалка" це те саме, що "мачулка" чи "мочало". Орфографічний словник української мови вказує, що "мочалка" — це "мийка", або "віхоть".

Переклад ''мочалка'' на українську. Джерело: Скриншот з slovnyk.me Переклад ''мочалка'' на українську. Джерело: Скриншот з slovnyk.me

Вказується й на те, що словом "мочалка" в літературних творах називали "дешеву повію".

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