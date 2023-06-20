'Не гірше ніж Хаймарс': бійці 72-ї бригади знищили склад ворожих мін (відео)

Українські військові продовжують знищувати ворогів та їхні склади з БК на різних ділянках фронту. Зокрема, аеророзвідники 72-ї бригади імені Чорних Запорожців знищили склад мін окупантів.

Для ліквідації використали безпілотник. Про це повідомили у телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Аеророзвідники 72-ої ОМБр ім. Чорних Запорожців продемонстрували, як знищили ворожий склад мін", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператор виявив місце розташування складу з мінами та скинув туди гранату. На наступних кадрах видно потужний вибух, через який БПЛА почало хитати зі сторони в сторону.

"Коли дрон відпрацював не гірше ніж Хаймарс", – вказали бійці бригади.

Нагадаємо, Залужний показав, як воїни зі 128-ї бригади звільняли П'ятихатки від ворога.

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