Не гірше ніж медитація: Вчені дійшли висновку, що розмальовки знижують стрес без додаткових вправ

Коли мова йде про способи зменшення стресу, багато людей спочатку думають про фізичні вправи або медитацію як основні методи. Однак, хоча ці методи дійсно ефективні для багатьох, вони не єдиними доступними.

Останнім часом розфарбовки для дорослих стали популярним способом відпочинку. Нові дослідження свідчать, що розфарбовування може бути ефективним засобом зниження стресу та поліпшення самопочуття, особливо коли воно поєднується з практикою уважності. Про це пише Sciense Alert.

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Уважність – це практика, яка полягає в уважному спостереженні того, що відбувається в даний момент, без суджень щодо своїх думок, емоцій або відволікаючих факторів. Деякі люди використовують медитаційні методи уважності, наприклад, фокусуючись на диханні, щоб залишатися в теперішньому моменті. Розфарбовування може мати подібний ефект, допомагаючи людям зосередитися на поточний момент. Таким чином, ми провели дослідження, щоб визначити, чи може уважне фарбування поліпшити добробут людей.

У одному з досліджень ми досліджували вплив фарбування в поєднанні з уважністю на студентів університету. Учасників розділили на дві групи. Одна група отримала розмальовку і інструкції, як використовувати уважність під час фарбування. Інструкції включали вказівки щодо розслаблення тіла, зосередження на завданні та відчуттях фарбування, а також те, як діяти, якщо розум блукає. Інша група просто фарбувала без будь-яких інструкцій щодо уважності.

Після сесії група з інструкціями щодо уважності повідомила про менше тривожності та більше зосередженості після фарбування, водночас група без інструкцій не відчула подібних поліпшень. Це свідчить про те, що уважність під час розфарбовування може допомогти знизити тривогу. Однак деяким людям не подобається отримувати інструкції під час фарбування, що може зменшити користь усвідомленого фарбування.

В іншому експерименті ми досліджували, який вплив мав відеокурс навчання усвідомленому розфарбовуванню на 35 вчителів з Великобританії. Учасники були поділені на дві групи. Одна група займалася розмальовуванням протягом п'яти днів, отримуючи інструкції щодо уважності. Інша група продовжувала свій звичайний тиждень без жодних інтервенцій.

Вчителі, які практикували усвідомлене фарбування, повідомили, що почуваються менш стресовими, більш уважними та витривалими. Здається, навчання уважності в розфарбовуванні перед заняттями може допомогти учасникам отримати позитивні результати.

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На останок ми порівняли усвідомлене фарбування з медитацією із спрямованістю на любов і доброту в іншому експерименті. Медитація на любов і доброту сприяє розвитку доброзичливості та зосередженості на відсиланні добрих побажань або думок собі та іншим, і її вплив на самопочуття та зменшення стресу відомий.

Ми розділили 180 учасників на дві групи. Одна група отримала розмальовку та інструкції щодо розфарбовування з любов'ю і добротою. Іншу групу навчали медитації на любов і доброту.

Результати показали, що як фарбування, так і медитація з любов’ю і добротою однаково добре допомагали людям бути більш уважними та менше тривожитися. Це означає, що уважне фарбування може працювати так само ефективно, як і медитація, для зниження рівня стресу.

Отже, наше дослідження підтверджує, що розфарбовування може бути відмінним способом розслабитися і покращити самопочуття, особливо якщо воно поєднується з практикою уважності. Уважність може мати численні інші корисні аспекти для здоров'я, включаючи зниження болю та покращення якості сну. Незалежно від вашого вибору активності, важливо зосередитися на тому, щоб бути присутнім у даному моменті і надати увазі пріоритет.

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