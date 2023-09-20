Не хуже медитации: Ученые пришли к выводу, что раскраски снижают стресс без дополнительных упражнений

Когда речь идет о способах уменьшения стресса, многие люди сначала думают о физических упражнениях или медитации как основных методах. Однако, хотя эти методы действительно эффективны для многих, они не единственно доступны.

В последнее время расцветки для взрослых стали популярным способом отдыха. Новые исследования свидетельствуют о том, что раскраска может быть эффективным средством снижения стресса и улучшения самочувствия, особенно когда оно сочетается с практикой внимательности. Об этом пишет Sciense Alert.

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Внимательность – это практика, которая заключается в внимательном наблюдении того, что происходит в данный момент, без суждений относительно своих мыслей, эмоций или отвлекающих факторов. Некоторые люди используют медитационные методы внимательности, например, фокусируясь на дыхании, чтобы оставаться в настоящем моменте. Раскраска может иметь схожий эффект, помогая людям сосредоточиться на текущий момент. Таким образом, мы провели исследование, чтобы определить, может ли внимательное окрашивание улучшить благосостояние людей.

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В одном из исследований мы исследовали влияние окраски в сочетании с внимательностью студентов университета. Участников разделили на две группы. Одна группа получила раскраску и инструкции, как использовать внимательность при покраске. Инструкции включали указания о расслаблении тела, сосредоточении на задании и ощущениях окраски, а также как действовать, если разум бродит. Другая группа просто красила без каких-либо инструкций по внимательности.

После сессии группа с инструкциями по внимательности сообщила о меньшей тревожности и большей сосредоточенности после окрашивания, в то же время группа без инструкций не почувствовала подобных улучшений. Это свидетельствует о том, что внимательность при раскрашивании может помочь снизить тревогу. Однако некоторым людям не нравится получать инструкции во время покраски, что может уменьшить пользу осознанной покраски.

В другом эксперименте мы исследовали, какое влияние имело видеокурс обучения осознанному раскрашиванию на 35 учителей из Великобритании. Участники были разделены на две группы. Одна группа занималась разрисовкой в течение пяти дней, получая инструкции по внимательности. Другая группа продолжала свою обычную неделю без интервенций.

Учителя, практиковавшие осознанную окраску, сообщили, что чувствуют себя менее стрессовыми, более внимательными и выносливыми. Кажется, обучение внимательности в раскрашивании перед занятиями может помочь участникам получить положительные результаты.

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В заключение мы сравнили осознанное окрашивание с медитацией с направленностью на любовь и доброту в другом эксперименте. Медитация на любовь и доброту способствует развитию доброжелательности и сосредоточенности на отсылке добрых пожеланий или мнений себе и другим, и ее влияние на самочувствие и уменьшение стресса известно.

Мы разделили 180 участников на две группы. Одна группа получила раскраску и инструкции по раскрашиванию с любовью и добротой. Другую группу обучали медитации на любовь и доброту.

Результаты показали, что как покраска, так и медитация с любовью и добротой все равно хорошо помогали людям быть внимательнее и меньше беспокоиться. Это означает, что внимательная покраска может работать так же эффективно, как и медитация, для снижения уровня стресса.

Следовательно, наше исследование подтверждает, что раскраска может быть отличным способом расслабиться и улучшить самочувствие, особенно, если оно сочетается с практикой внимательности. Внимательность может иметь многочисленные другие полезные аспекты здоровья, включая снижение боли и улучшение качества сна. Независимо от вашего выбора активности, важно сосредоточиться на том, чтобы присутствовать в данном моменте и уделить вниманию приоритет.

Напомним, врачи рассказали о технике, которая поможет быстро похудеть благодаря дыханию.

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