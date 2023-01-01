Бракує фахівців: у Німеччині можуть визнати дипломи українських вихователів

Німецька влада розглядає можливість працевлаштування українських біженців з дипломами вихователя. Таке рішення випливає зі слів міністра у справах сім'ї, літніх людей, жінок і молоді ФРН Лізи Паус.

Як пише Deutsche Welle, про це вона сказала в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke. Паус підкреслила, що в цій галузі, наразі, не вистачає робітників.

Вона вважає, що таким чином українські біженці зможуть швидше інтегруватися на ринку праці.

"Дуже важливо без зволікання визнати їхню кваліфікацію і дати їм можливість відвідувати мовні курси. Не можна допускати, щоб українські висококваліфіковані виховательки та вихователі працювали в німецьких дитсадках як формально некваліфіковані співробітники через те, що тут не визнають їхні дипломи. Необхідно виправити цю ситуацію", - сказала вона.

Нагадаємо, що Німеччина стала другою країною за кількістю українських біженців, які отримали тимчасовий прихисток.

За даними Центрального регістру іноземців у Німеччині (AZR), до 1 листопада у ФРН було зареєстровано 1 019 789 осіб, які прибули до країни через війну в Україні.

Нагадаємо, що раніше про підготовку нових місць для біженців на тлі майбутньої зими заявили в Берліні. Там показали де зможуть розмістити 10 тисяч українців.

Згідно з дослідженням, яке проводив Дослідницький центр Федерального відомства у справах міграції та біженців, три чверті українських біженців у Німеччині планують повернутися додому. Водночас одна чверть хоче залишитися у Німеччині.

Раніше стало відомо, куди можуть в Німеччині поїхати українські біженці та які виплати на них чекають.

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