Бракує фахівців: у Німеччині можуть визнати дипломи українських вихователів
Німецька влада розглядає можливість працевлаштування українських біженців з дипломами вихователя. Таке рішення випливає зі слів міністра у справах сім'ї, літніх людей, жінок і молоді ФРН Лізи Паус.
Як пише Deutsche Welle, про це вона сказала в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke. Паус підкреслила, що в цій галузі, наразі, не вистачає робітників.
Вона вважає, що таким чином українські біженці зможуть швидше інтегруватися на ринку праці.
"Дуже важливо без зволікання визнати їхню кваліфікацію і дати їм можливість відвідувати мовні курси. Не можна допускати, щоб українські висококваліфіковані виховательки та вихователі працювали в німецьких дитсадках як формально некваліфіковані співробітники через те, що тут не визнають їхні дипломи. Необхідно виправити цю ситуацію", - сказала вона.
Нагадаємо, що Німеччина стала другою країною за кількістю українських біженців, які отримали тимчасовий прихисток.
За даними Центрального регістру іноземців у Німеччині (AZR), до 1 листопада у ФРН було зареєстровано 1 019 789 осіб, які прибули до країни через війну в Україні.
Нагадаємо, що раніше про підготовку нових місць для біженців на тлі майбутньої зими заявили в Берліні. Там показали де зможуть розмістити 10 тисяч українців.
Згідно з дослідженням, яке проводив Дослідницький центр Федерального відомства у справах міграції та біженців, три чверті українських біженців у Німеччині планують повернутися додому. Водночас одна чверть хоче залишитися у Німеччині.
Раніше стало відомо, куди можуть в Німеччині поїхати українські біженці та які виплати на них чекають.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!