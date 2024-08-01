Не вистачає стажу: чи може пенсія бути меншою за 3000 грн

В Україні пенсійні виплати для більшості громадян є нижчими, ніж реальний прожитковий мінімум. Відповідно до державного бюджету 2024 року, прожитковий мінімум встановлено на рівні 2 361 гривні, і цю суму прирівняли до мінімальної пенсії.

Починаючи з 1 березня, було змінено мінімальні розміри пенсійних виплат згідно з законодавством, зокрема Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Тож особи, які досягли 65 років і не мають достатнього страхового стажу для пенсії, отримують щомісячно 2 725 гривень.

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Пенсіонерам, вік яких не перевищує 70 років і які мають 30 років стажу для жінок та 35 років для чоловіків, нараховується 2 980 гривень.

Мінімальні пенсійні виплати для інших вікових груп виглядають наступним чином:

Для пенсіонерів від 70 до 80 років зі стажем 30 років для жінок та 35 років для чоловіків становить 3 240 гривень.

Пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і які мають 20 років стажу для жінок та 25 років для чоловіків, призначається 3 370 гривень.

Варто відзначити, що ті пенсіонери, які мають повний страховий стаж – 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, отримують щонайменше 40% від мінімальної заробітної плати. Враховуючи, що мінімальна зарплата в Україні збільшилася до 8 000 гривень, мінімальний розмір пенсії мав би бути 3 200 гривень. Проте уряд встановив мінімальну пенсію на рівні 3 370 гривень.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

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