Не використовуйте суржикове 'прівєт': як гарно вітатись українською

Часто можна почути, як українці порушують мовні норми, вживаючи російське слово "прівєт" для привітання з друзями чи знайомими.

Видання "Апостроф" пояснює, як коректно привітатися і чому слід відмовитися від російської кальки "прівєт".

В українській мові немає слова "прівєт", яке ми часто використовуємо для привітань. Насправді це слово є калькою з російської.

В нашій мові існує понад двадцять різних слів і фраз для привітання. Тому зовсім не важко знайти заміну російського "прівєт", яка сподобається саме вам.

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"Привіт" – не соромтеся використовувати це слово, адже воно є абсолютно українським.

"Вітаю" або "мої вітання" – такі фрази підходять для привітання з малознайомими чи незнайомими людьми.

Існує ще 10 слів і виразів, які можна використати для привітання, не вживаючи "прівєт":

Добрий день!

Добридень!

На добридень!

Радий вітати вас!

Моє шанування!

Доброго здоров’я!

Здоров!

Здоровенькі були!

Добрий ранок!

Здрастуйте!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про три українські фрази на заміну банальному "пока".

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