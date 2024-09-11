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Не використовуйте суржикове "прівєт": як гарно вітатись українською

Анастасія Крищук

Не використовуйте суржикове 'прівєт': як гарно вітатись українською
Як замінити суржикове ''прівєт''. Джерело: freepik

Часто можна почути, як українці порушують мовні норми, вживаючи російське слово "прівєт" для привітання з друзями чи знайомими.

Видання "Апостроф" пояснює, як коректно привітатися і чому слід відмовитися від російської кальки "прівєт".

В українській мові немає слова "прівєт", яке ми часто використовуємо для привітань. Насправді це слово є калькою з російської.

В нашій мові існує понад двадцять різних слів і фраз для привітання. Тому зовсім не важко знайти заміну російського "прівєт", яка сподобається саме вам.

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"Привіт" – не соромтеся використовувати це слово, адже воно є абсолютно українським.

"Вітаю" або "мої вітання" – такі фрази підходять для привітання з малознайомими чи незнайомими людьми.

Існує ще 10 слів і виразів, які можна використати для привітання, не вживаючи "прівєт":

  • Добрий день!
  • Добридень!
  • На добридень!
  • Радий вітати вас!
  • Моє шанування!
  • Доброго здоров’я!
  • Здоров!
  • Здоровенькі були!
  • Добрий ранок!
  • Здрастуйте!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про три українські фрази на заміну банальному "пока".

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