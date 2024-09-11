Не використовуйте суржикове "прівєт": як гарно вітатись українською
Часто можна почути, як українці порушують мовні норми, вживаючи російське слово "прівєт" для привітання з друзями чи знайомими.
Видання "Апостроф" пояснює, як коректно привітатися і чому слід відмовитися від російської кальки "прівєт".
В українській мові немає слова "прівєт", яке ми часто використовуємо для привітань. Насправді це слово є калькою з російської.
В нашій мові існує понад двадцять різних слів і фраз для привітання. Тому зовсім не важко знайти заміну російського "прівєт", яка сподобається саме вам.
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"Привіт" – не соромтеся використовувати це слово, адже воно є абсолютно українським.
"Вітаю" або "мої вітання" – такі фрази підходять для привітання з малознайомими чи незнайомими людьми.
Існує ще 10 слів і виразів, які можна використати для привітання, не вживаючи "прівєт":
- Добрий день!
- Добридень!
- На добридень!
- Радий вітати вас!
- Моє шанування!
- Доброго здоров’я!
- Здоров!
- Здоровенькі були!
- Добрий ранок!
- Здрастуйте!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про три українські фрази на заміну банальному "пока".
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