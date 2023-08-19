Не кладіть часник до холодильника: чому так не можна робити

Часник, який завжди залишатиметься свіжим і ароматним – це не мрія, а реальність для всіх господинь. Науковці та дослідники з'ясували найкращий спосіб зберігання цієї спеції.

Про те, як правильно зберігати часник вам розповість UAportal. Багато господинь знають, що часник – незамінна спеція в кулінарії, але саме зберігання цієї рослини в міських умовах може стати справжньою проблемою. Часник швидко псується та висихає, особливо при зберіганні в холодильнику.

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Тоді як найефективніший спосіб зберігання часнику полягає у використанні свічки та темноти. Тому найоптимальнішим місцем зберігання часнику в міській квартирі є темне та сухе приміщення з температурою від 16 до 20 градусів. Це може бути, наприклад, паперовий пакет, залишений на столі.

Однак ще існує одна хитрість зі свічкою. Вам потрібно спалити кінець часнику, де знаходиться коріння, за допомогою вогню. Це допоможе довший час залишатися йому свіжим. Після цього часникові головки варто помістити в суху ємність та залишити в темному та прохолодному місці.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як визначити зрілість часнику і правильно зберігати його для тривалої свіжості урожаю. Варто знати, що в дозрілого часнику жовтіє нижнє листя, а луски стають щільними та міцними.

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