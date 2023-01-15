'Не могла кликати на поміч, бо з дитинства глуха': жінка розповіла про порятунок сестри у Дніпрі

У Дніпрі сьогодні, 15 січня, рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, знищеної російською ракетою багатоповерхівки, жінку. Нею виявилася Катерина Зеленська.

Її сестра Аліна повідомила, що жінка від народження глуха, тому не могла кликати на допомогу. Про це вона написала на сторінці в Instagram.

"Це Катя – моя сестра! Її знайшли лише сьогодні зранку і слава Богу живою. Вона з родиною жила в тому клятому будинку на Перемозі! Вона не могла кликати на поміч, бо з дитинства глуха! Шукають ще її однорічну дитину і чоловіка! Дай Бог знайдуть живими і неушкодженими. Молимося", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, доля дитини та чоловіка Катерини невідомі, хоча деякі місцеві ЗМІ поширили непідтверджену інформацію про їхню загибель.

Сестра врятованої жінки залишила реквізити, за якими можна допомогти Катерині Зеленській та її родині:

4149 4991 4779 1758 – Кулак Оксана Іванівна (мама Каті);

5375411202828419 – "банка" в Монобанку.

Додамо, згідно з останніми даними, кількість загиблих і поранених після російського ракетного удару у Дніпрі становить 30 осіб (із них 1 дитина) та 75 осіб (із них 13 дітей), відповідно. Рятувальникам вдалося врятувати 39 мешканців будинку на житловому масиві Перемога.

Нагадаємо, протягом 14 січня російська федерація здійснила кілька масованих ракетних обстрілів по українських населених пунктах. Зранку було атаковано Київ та Київську область, протягом дня вибухи лунали у кількох областях.

Під вечір росія випустила ракету по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

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