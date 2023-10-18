Не обов’язково купляти новий: як заточити станок для гоління
Одноразові бритви - це зручний і доступний спосіб гоління, але їх гострота швидко втрачається. Проте досвідчені користувачі знайшли способи, як продовжити їх службу.
Про це пише Радіотрек.
Як відновити гостроту одноразової бритви?
Метод 1:
Простий спосіб відновлення гостроти лез - це кілька разів прокатати бритву в одному напрямку по джинсовій тканині. Джинси містять дрібні волокна, які допомагають відновити гостроту лез.
Метод 2:
Візьміть шкіряний ремінь та спробуйте відновити гостроту бритви, проковзуючи нею кілька разів в одному напрямку. Шкіра може допомогти покращити стан лез.
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Метод 3:
Для заточування бритви можна використовувати спеціальні заточувальні стержні, створені для ефективного відновлення гостроти лез.
Метод 4:
Ще одним способом відновлення гостроти бритви є використання фольги. Просто складіть фольгу декілька разів, щоб створити кілька шарів, і обережно проведіть по бритві в одному напрямку кілька разів.
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